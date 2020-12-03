Улицу в Чечне переименовали в честь обезглавившего учителя террориста

Улицу в чеченском селе Шалажи «переименовали» в честь 18-летнего Абдулаха Анзорова, который отрезал голову учителю во Франции. Преподаватель якобы «посмел унизить пророка Мухаммеда». Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Один из жителей села опубликовал фотографию таблички с именем террориста и подписал снимок фразой «Улица настоящего мужчины». На нем видно, как к столбу приварили вывеску «Улица имени Абдулаха Анзорова».

В октябре 2020 года террорист обезглавил учителя истории из-за лекции с карикатурами на пророка Мухаммеда, подкараулив того у колледжа. Впоследствии Анзоров был застрелен. Шалажи является его родным селом.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что погибший «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить».