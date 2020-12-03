Трамп объявил выборы президента США сфальсифицированными

Президент США Дональд Трамп выпустил 46-минутное видео, в котором рассказал о массовых фальсификациях и статистическую невозможность победы Джо Байдена. Он назвал это выступление «важнейшей речью в своей жизни».

Видео опубликовано на странице в Трампа Facebook .

Видео набрало более 3 миллионов просмотров. Его опубликовали в тот же день, когда Министерство юстиции и генпрокурор заявили об отсутствии существенных нарушений на выборах.

Трамп вновь отказался признавать поражение. Он повторил утверждение о фальсификации и вновь обвинил демократов в сговоре ради «кражи» президентства.

Twitter обозначил фрагмент выступления президента США как «противоречивый». В Facebook его дополнили примечанием о том, что как персональное, так и голосование по почте имеет «длинную историю надежности», а фальсификации на выборах случаются «чрезвычайно редко».

Выступление Трампа фактически состоит из цикла его сообщений в Twitter за последний месяц. Его записали еще неделю назад и выложили в сеть после заявления генпрокурора Уильяма Барра о том, что фальсификаций в масштабе, который может изменить результат выборов, не выявлено.