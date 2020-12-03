Судан пригрозил США выйти из соглашения с Израилем

Судан пригрозил США выйти из соглашения по нормализации отношений с Израилем. Об этом пишет The New York Times.

В Хартуме хотят, чтобы Вашингтон вычеркнул африканскую страну из списка стран-спонсоров терроризма до конца года. Если Конгресс США примет такое решение, законопроект защитит Судан от любых судебных исков, которые касаются спонсорства террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ).

Если у Хартума не будет такой гарантии, он не сможет работать с внешними инвесторами: те боятся вести бизнес из-за возможных претензий, которые могут обернуться повесткой в суд.

По словам источников газеты, председатель Суверенного совета Судана, генерал Абдель-Фаттах аль-Бурхан поставил ультиматум госсекретарю Соединенных Штатов Майку Помпео: пока Конгресс не примет законопроект, Хартум не будет идти на мир с Израилем. Помпео, в свою очередь, заверил аль-Бурхана в том, что закон будет утвержден в ближайшие несколько недель. Представители администрации нынешнего лидера США Дональда Трампа якобы уже планируют церемонию подписания соглашений с суданскими властями на конец декабря.