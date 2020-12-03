Стало известно, в каком формате пройдет «Оскар 2021»

Киноакадемия недавно провела исследование, чтобы оценить все возможные варианты.

Церемонию вручения премии «Оскар» в 2021 году из-за пандемии перенесли с 28 февраля на 25 апреля. Но на этом неожиданности заканчиваются, говорят организаторы.

Представитель Академии кинематографических искусств и наук дал комментарий относительно формата будущего вручения. Он заверил, что мероприятие проведут традиционно, в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Никаких онлайн-форматов не предвидится.

Даже если к тому времени в США не откроют кинотеатры, «Оскар 2021» не будет проводиться в сети.