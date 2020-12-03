Умер актер, игравший главных злодеев в «Безумном Максе» «Коронавирус навсегда»: британский врач дал неутешительный прогноз » США — к февралю вакцинируют 100 млн. американцев Великобритания первой из стран мира одобрила для применения вакцину от коронавируса и намерена начать делать первые прививки уже на следующей неделе. Власти США надеются, что к февралю следующего года вакцинацию пройдут 100 млн американцев. Впрочем, жителей обеих стран призывают не расслабляться раньше времени и соблюдать карантинные ограничения. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что решение начать применение вакцины производства Pfizer/BioNTech — это большой успех. Подробнее об этом препарате и о том, кто первым начнет его получать в Британии, можно прочитать в нашем материале. Однако Джонсон призвал не поддаваться на соблазн и помнить, что для массовой вакцинации понадобится время — особенно с учетом того, что препарат Pfizer/BioNTech нужно хранить при температуре минус 70 градусов по Цельсию, и для формирования иммунитета требуются две инъекции с перерывом три недели. «Ситуация для некоторых секторов будет сложной, но пока вакцина не будет применена, наш план зависит от готовности людей идти на жертвы ради защиты тех, кого мы любим», — заявил Джонсон. Научный советник правительства США Монсеф Слауи пообещал, что к февралю вакцину от коронавируса получат до 100 млн американцев, то есть около 40% взрослого населения страны. Впрочем, здесь правительство пока не одобрило две вакцины, которые планируется использовать: производства компаний Moderna и Pfizer/BioNTech, это должно произойти в ближайшие недели.

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