Селена Гомес удостоилась звания «Человек года»

Сегодня 28-летняя Селена Гомес попала в поле зрения СМИ сразу по двум причинам: в связи со слухами о новом романе звезды с баскетболистом Джимми Баллером и из-за ее нового достижения в карьере — получения почетного звания «Человек года» по версии американского журнала People.

Селена ГомесВ своем выборе редакторы издания основывались не только на достижениях девушки в области музыки (в начале 2020-го она представила свой третий студийный альбом Rare), но и на ее общественной позиции и мнении по ряду актуальных вопросов. Так, летом, когда во многих городах США вспыхнули протесты против жестокости полиции в отношении темнокожих людей, Селена на время передала свой аккаунт в пользование активистке антирасистского движения Black Lives Matter Алисии Гарзе, а также Ракель Уиллис, оказывающей поддержку трансгендерным людям.

Это было несложно! Мне было важно почерпнуть знания у лучших в этом деле,

— объяснила то свое решение Селена в беседе с People.

Редакторы издания также отметили смелость звезды, с которой она публично делилась своими психологическими проблемами и рассказывала о тяжелых депрессиях, во время которых не находила сил даже встать с кровати. Еще одним важным достижением Селены Гомес за год стал запуск собственной линии косметики под названием Rare Beauty. На ее создание звезда вдохновилась, когда сильно поправилась из-за своих проблем со здоровьем и начала подвергаться бодишеймингу и нападкам хейтеров.

Я не думаю, что запуск Rare Beauty был возможен три или четыре года назад. Только теперь я понимаю, каково это — находиться по ту сторону, сравнивать себя с кем-то и пытаться выглядеть так или иначе, чтобы вписаться в общество. Справедливо будет сказать, что я на 1 000% понимаю проблемы своих клиентов. Это нелегко для всех нас, и я хочу, чтобы люди просто знали, что не одиноки в своих проблемах, — рассказала Гомес в новом интервью.

Звание «Человек года» Селене присудили еще и потому, что в преддверии президентских выборов в США она четко выражала свою политическую позицию. Гомес, которая в этом году впервые воспользовалась своим правом голоса, призывала граждан идти на голосование, а также публично поддерживала позиции бывшей первой леди США Мишель Обамы и правой руки Джо Байдена Камалы Харрис.

В детстве я сталкивалась с расизмом, особенно это коснулось моего отца-мексиканца. Когда дело дошло до призыва проголосовать, я почувствовала, что это мой долг. Меня восхищают сильные женщины, прошедшие этот сложный путь, который мне тяжело даже представить. Я очень им благодарна,

— рассказала Гомес об этом опыте.

Наряду с Селеной Гомес звания «Человек года» по версии People в этом году также удостоились актер, общественный деятель и филантроп Джордж Клуни, актриса и режиссер Реджина Кинг и врач Энтони Фаучи, который последние 11 месяцев был на передовой борьбы с коронавирусом.

Джордж Клуни

Реджина Кинг

Энтони Фаучи