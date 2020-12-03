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Селена Гомес нашла парня

В последние несколько лет популярной исполнительнице Селене Гомес (Selena Gomez) не везло в личной жизни. Однако после длительного периода одиночества и депрессии исполнительница, кажется, начала встречаться с известным баскетболистом. Похоже, вновь готова открыть свое сердце для любви.

По слухам, новым воздыхателем Гомес стал 31-летний американский баскетболист, выступающий за команду НБА «Майами Хит» Джимми Батлером (Jimmy Butler). Певица уже была замечена с ним на свидании.

Один очевидец рассказал поклонникам Селены, что на днях персонал забронировал столик во французском кафе Lucien для Селены и ее спутника. Затем еще один очевидец подтвердил, что певица в тот день ужинала с Батлером. Отмечалось, что их встреча «была похожа на свидание».

«Она все еще в поиске, но уже сходила на несколько свиданий с Джимми. Она думает, что он классный. Они несколько раз потусовались вместе в Нью-Йорке, потом Батлер пригласил ее на ужин и они прекрасно провели время. Но пока никаких обещаний, Селена только присматривается»,

— комментирует инсайдер ухаживания от Джимми.

3 декабря, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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