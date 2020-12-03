Россия вошла в топ-5 стран мира по темпам заболеваемости Covid

После непродолжительной стабилизации темпы заболеваемости коронавирусом в России снова рванули вверх. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 28,1 тысячи человек, а общее число инфицированных достигло 2,375 миллиона, сообщил в четверг оперативный штаб. По числу ежедневно регистрируемых случаев Россия вернулась в топ-5 стран мира, обогнав все государства Евросоюза.

Больше заболевших за сутки фиксируют США (205,6 тысячи), Бразилия (48,1 тысячи), Индия (35,2 тысячи) и Турция (31,9 тысячи).

Отстают от РФ Италия и Германия, где частичным локдауном удалось снизить суточное число заболевших до 20 тысяч, а также Великобритания и Франция (16 и 14 тысяч соответственно).

Впрочем, число активных случае в РФ снижается за счет того, что из больниц выписывают больше людей, чем принимают. В настоящий момент Covid-19 болеют 474 тысячи человек. Это на 1,9 тысячи меньше, чем накануне.

В Москве за сутки зафиксировано 7,75 тысячи новых заболевших, что близко к антирекорду, установленному в конце ноября (7,91 тысячи). Накануне новых случаев было 5,2 тысячи, а во вторник — 6,5 тысячи.

Число госпитализированных в столице вновь превысило 1,6 тысячи в день, сообщил московский оперштаб. На аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах находится 451 человек.

Скончались за сутки 554 человека с коронавирусом по всей России. Общее число жертв коронавируса достигло 41 607.

Всего новые зараженные фиксировались в 85 регионах. Так 3 692 пришлось на Петербург, 1 193 — на Московскую область. Еще 481 — в Нижегородской области, 472 — в Карелии, 399 — в Архангельской области, 382 — в Свердловской области, 359 — в Вологодской области, 353 — в Воронежской области, 338 — в Хабаровском крае, 337 — в Ростовской области, 333 — в Красноярском крае, 307 — в Пермском крае. В остальных субъектах менее 300 заболевших за сутки.