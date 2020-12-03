Работа ночью вызывает рак

Риск возникновения онкозаболеваний выше у людей, которые работают в ночную смену. Об этом корреспонденту «Росбалта» рассказал врач-онколог, хирург-специалист по заболеванию молочной железы Владимир Воротников.

«Есть много исследований, подтверждающих, что женщины и мужчины, работающие по ночам, больше подвержены раку. Увы, работодателями это до сих пор не учитывается, — отметил эксперт. — Связь тут простая: нехватка солнечного света, витамина D, который имеет огромное влияние на иммунитет. Это подтверждается и тем, что жители северных регионов, где есть дефицит солнечного света, чаще болеют онкологией».

В то же время ночью во время сна организм вырабатывает гормон мелатонин, который помогает снимать стресс, усталость и активирует все защитные функции иммунитета.

«Сверхубедительных данных о том, что добавление мелатонина в состав лечения вызовет лучший противоопухолевый ответ, нет, но сегодня все чаще встречаются публикации, утверждающие это», — отметил врач.

По словам Воротникова, лучше всего, если человек спит 7-8 часов ночью — такой здоровый сон сам по себе является профилактикой рака.