Принц Гарри дал первое интервью после эссе Меган Маркл о выкидыше

На днях 36-летний принц Гарри принял участие в видеоконференции, посвященной запуску WaterBear — стримингового сервиса с документальными фильмами о проблемах окружающей среды. Гарри, который является президентом природоохранной организации Africa Parks, рассказал, как изменилась его жизнь с появлением сына Арчи.

Находиться на природе — самая исцеляющая часть жизни, я в этом убежден. Когда ты становишься отцом, все действительно меняется, потому что тогда ты начинаешь задумываться: какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда весь мир в огне? Мы не можем воровать будущее наших детей, мы здесь не для этого. Верю и надеюсь, что мы сможем сделать мир лучше,

— сказал принц Гарри, имея в виду разрушение нашей планеты из-за изменения климата.

В прошлом году принц Гарри говорил похожие слова во время интервью с известным экологом Джейн Гудолл для британского Vogue. Тогда он поделился, что они с Меган планируют иметь «максимум двоих» детей, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду.

Новый видеоролик для WaterBear был снят в доме в Монтесито, где он живет вместе с Меган Маркл и Арчи.

В конце ноября в издании The New York Times было опубликовано эссе Меган Маркл, в котором герцогиня впервые рассказала о выкидыше. Так что вчерашнее интервью было первым после произошедшего.

Каждая упавшая с неба капля дождя питает иссушенную землю. Что, если бы каждый из нас представлял себя каплей дождя и заботился о нашей планете? Ведь природа — это источник нашей жизни, — сказал принц Гарри.

Гарри является президентом природоохранной неправительственной организации African Parks и покровителем благотворительной организации Rhino Conservation Botswana, а также тесно сотрудничает с организацией по охране лесов Queen’s Commonwealth Canopy.