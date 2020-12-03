Поставки СПГ в Европу катастрофически рухнули

Европейские страны резко сократили закупки сжиженного газа в осенние месяцы.С 1 по 29 ноября в газотранспортную систему ЕС было поставлено 6,9 млрд кубометров регазифицированного СПГ. В годовом выражении поставки рухнули на 40%, а в октябре были еще на 16% ниже, отмечает в ежемесячном «Мониторинге» Центр энергетики Сколково.

Сжиженный газ снова уходит на азиатский рынок, где цены поднялись значительно выше европейских. В октябре спотовые котировки на хабе JKM взлетели на 37% и пробивали отметку 7 долларов за миллион британских тепловых единиц, а затем удерживали эти уровни в первой половине ноября.

В ЕС газ стоит почти на треть дешевле: в течение прошедшего месяца на крупнейшем хабе TTF в Нидерландах котировки колебались между 4,6 и 4,9 доллара за МБТЕ.

Главным источником спроса на СПГ в Азии остается Китай, который в октябре нарастил закупки на 25%, в ноябре довел их до исторического рекорда. «Во второй половине года Китай активнее начал закупать СПГ из США в рамках исполнения торговой сделки, хотя по итогам года сделка, скорее всего, не будет исполнена», — отмечают эксперты «Сколково».

Несмотря на уход СПГ-конкурентов, «Газпрому» существенно увеличить поставки в ЕС не удается. В ноябре объемы остались на уровне октября, что почти на 20% ниже показателей прошлого года.

«Луч света» проглянул для компании разве что на на рынке Турции, которая вернулась к закупкам российского газа, почти полностью остановленным в летние месяцы. Сказался тот факт, что цена газа привязана к цене нефти с лагом в 6-9 месяцев и только сейчас начала отыгрывать весенний обвал котировок «черного золота».

По итогам третьего квартала «Газпром» прокачал в Европу 56,4 млрд кубометров газа — на 21% больше, чем в апреле-июне. Накопленным итогом с начала года поставки, впрочем, падают на 10% — до 154,4 млрд кубов (за 9 месяцев).

По итогам года компания прогнозирует экспорт в объеме 170-172 млрд кубометров, что станет худшим результатом за последние пять лет.