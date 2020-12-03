Постаревшая Кейт Мосс снялась для британского Vogue

Британская супермодель Кейт Мосс стала главной героиней январского номера британского Vogue.

46-летняя легенда мировой индустрии моды украсила две разные обложки глянца. На первой Мосс появилась в черном берете от Lock Hatters, кроп-топе и брюках из шелкового кади с поясом от Versace, в то время как на второй — в прозрачном светло-зеленом платье и украшениях Dior. Мосс также позировала в изысканном черном платье с откровенным декольте из коллекции Celine by Hedi Slimane.

Автором фотосессии выступил культовый дуэт фотографов Mert & Marcus.

Кадрами из нового фотосета поделился на своей странице в Instagram главред британской Библии моды Эдвард Эннинфул. Он прокомментировал работу над этим выпуском, отметив, что Мосс появилась на обложку спустя 28 лет после своего дебюта в британском Vogue.

«Если 2020 год и научил нас чему-то из того, что мы можем ожидать от 2021 года, так это тому, что он будет непредсказуемым. Но я могу сказать с большой уверенностью, что Кейт Мосс будет всегда — и это предсказуемо. Спустя почти 28 лет после ее дебюта в Vogue бесконечно шикарная Кейт снова появляется на обложке январского номера 2021 года — и я нахожу это одновременно захватывающим и глубоко утешающим», — отметил Эннинфул.