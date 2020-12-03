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Портал IMDb назвал лучших актеров и актрис года

Портал IMDb назвал лучших актеров и актрис года

Рейтинг был составлен на основе поисковых запросов пользователей. Его возглавила Ана де Армас.

Кинопортал IMDb представил десятку лучших актеров и актрис 2020 года. Топ-10 составлен на основе поисковых запросов более 200 миллионов пользователей портала за последние 12 месяцев.

Лидером рейтинга стала Ана де Армас, сыгравшая в фильме Ножи наголо, а также в еще не вышедшем фильме о Бонде Не время умирать.

На втором месте оказалась Джулия Гарнер из сериала Озарк, на третьем – Аня Чалотра из Ведьмака.

Топ-10 актеров 2020 года по версии IMDb:

1. Ана де Армас
2. Джулия Гарнер
3. Аня Чалотра
4. Милли Бобби Браун
5. Эрин Мориарти
6. Марго Робби
7. Эйдан Галлахер
8. Аня Тейлор-Джой
9. Линда Карделлини
10. Генри Кавилл

3 декабря, 2020 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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