Первые в мире гонки на Луне пройдут в 2021 году — Илон Маск

Это не шутка: в рамках проекта Moon Mark было решено провести первые в истории гонки на Луне. Они запланированы на октябрь 2021 года

Компания Илона Маска SpaceX должна доставить на Луну радиоуправляемые «болиды», которые разработают студентами при поддержке дизайнера McLaren P1 Фрэнка Стивенсона.

Лунный трек разработает архитектор трасс Формулы-1 Герман Тильке. Ему уже направили схемы того участка на Луне, где должны пройти соревнования.

Любопытный факт: вес каждого болида не должен превышать 2,5 килограмма, а приблизительная скорость машин составит десять сантиметров в минуту. Планируется полноценная видеосъемка заездов и трансляция гонки в прямом эфире.