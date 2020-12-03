Новый «Ван Хельсинг» будет необычным

Киностудия Universal все-таки запускает в производство новый фильм, посвященный знаменитому охотнику на вампиров Ван Хельсингу. По сведениям издания The Hollywood Reporter, постановщиком назначен Джулиус Эйвери, создатель боевика «Оверлорд». Джеймс Ван намерен курировать проект в качестве продюсера.

Ван Хельсинг являлся одним из главных героев романа Брэма Стокера «Дракула» 1897 года. Он появлялся множество раз на экранах. Хью Джекман ранее снимался в одноименном фильме 2004 года. Его герой столкнулся с такими персонажами, как Мистер Хайд, Человек-Волк, Монстр Франкенштейна и Дракула. Лента, снятая режиссером Стивеном Соммерсом, была плохо принята и не смогла дать начало новой франшизе.

Отметим, что Universal в течение многих лет пыталась снять новый фильм о Ван Хельсинге. В 2017 году сообщалось, что главную роль предполагалось доверить тогда еще популярному актеру Ченнингу Татуму. Сценарий должен был подготовить Эрик Хайссерер, в активе которого такие фильмы, как «Прибытие» и «И гаснет свет…». Однако никаких официальных контрактов так и не было подписано.

Напомним, что после неудачи с «Мумией» и отказа от планов по созданию общей вселенной монстров Universal успешно перезапустила франшизу «Человеком-невидимкой», который собрал 130,5 миллиона долларов по всему миру при бюджете в 7 миллионов долларов.