Новый «Мерседес» – автомобиль на грани фантастики

Украинская Корпорация «УкрАВТО» – центральный игрок автомобильного рынка страны. Через нее осуществляется основная доля импорта машин. Являясь дистрибьютором зарубежных брендов, компания обеспечивает поставку последних моделей продукции мирового автопрома. К такой относится Mercedes-Benz линейки EQC. ТС функционирует полностью на электричестве.

Новейшие технологии уже близко

Заказы на новый электрический Mercedes-Benz принимаются уже сейчас. Если у вас возникли планы купить машину в Киеве, достаточно сделать переход по ссылке https://atlant.ukravto.ua/ru/. Вы попадаете в каталог киевского автосалона «Атлант». Он входит в Корпорацию «УкрАВТО». В нем EQC представлена вместе с другими линейками Mercedes-Benz:

GLA;

G-Class;

A-Class;

CLA;

GLB и пр.

Уже стало традицией, что, наряду с высоким качеством, производитель уделяет приоритетное внимание комфорту и безопасности при эксплуатации автомобиля. Его конструктивной особенностью является наличие двух электрических двигателей eATS. Один расположен на задней оси, а другой – на передней. Их суммарная мощность составляет 300 кВт при общем крутящем моменте 765 Нм. Передний принимает основную нагрузку, задний обеспечивает высокую динамику.

Электричество решает все

Немалую роль в распределении ресурсов играет интеллектуальная функция машины. Благодаря ее работе наблюдается большой запас хода на электротяге. Согласно Новому Ездовому циклу, он составляет 450 км. Слаженная работа двух моторов ставит Mercedes-Benz EQC в один ряд с полноприводными автомобилями (если сравнивать с работающими на традиционном топливе). Машина рассчитана на несколько режимов движения:

COMFORT;

ECO;

MAX RANGE (подразумевает предельный ход);

SPORT.

Кроме того, владелец может настроить свой индивидуальный режим. Эта возможность предусмотрена Новым Ездовым циклом. Запас энергии на поездку сосредоточен в литий-ионном аккумуляторе. Его объем составляет 80 кВт/ч. В комплектацию машины входит зарядное устройство. В нем присутствует система жидкостного охлаждения, оно пригодно для использования как дома, так и на станциях общего назначения. Устройство взаимодействует с сетями переменного тока. Его мощность составляет 7,4 КВт.

Процесс зарядки автомобиля имеет свои особенности. С настенного агрегата, расположенного на специальной станции, она осуществляется быстрее, чем от домашней розетки. Скорость поступления электричества можно увеличить, если запитку проводить постоянным током. Для этого предусмотрены комбинированные зарядные устройства. В линейку EQC внедрена современная мультимедийная система. В ней предусмотрен ряд контрольных функций. С ее наблюдают за:

уровнем заряда;

запасом хода;

поступлением энергии.

Через систему ведется управление функциями. Возможна настройка режима хода.

Преимущества сотрудничества с профессионалами при покупке

Приобретая Mercedes-Benz EQC в киевском салоне «Атлант», вы, во-первых, получаете консультации специалистов. Они расскажут про все функции, свойственные машине. Во-вторых, дается гарантия от производителя. Обслуживание осуществляется в автосервисном центре, расположенном при киевском салоне «Атлант». Там есть все условия для проведения качественной диагностики машины.

Если необходим ремонт, его выполнят вне зависимости от сложности. Вам не придется тратить время на поиски запасных частей. Все предоставляется в автосервисном центре, на работы дается гарантия. Получая обслуживание, вы автоматически становитесь участником программы лояльности от «УкрАВТО». На карту клиента поступают бонусы, которые можно использовать при очередном посещении центра.