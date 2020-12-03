«Не могла дышать»: Бузова рассказала, что переломала ребра

Певица и телеведущая Ольга Бузова сломала два ребра, участвуя в шоу «Ледниковый период», и врачи запретили ей серьезные физнагрузки. Об этом пишет КП.

Как сообщал «Рамблер», ранее Ольга Бузова почувствовала себя плохо во время тренировки на шоу «Ледниковый период». В Сети появилась видеозапись, на которой видно, что Бузова сидела на льду, приложив ладонь к груди, а потом легла, тяжело дыша. Телезвезде вынесли стул, партнер поднял ее и усадил, прося «не лежать на холодном».

По данным источника в медцентре, куда приехала Бузова после обморока на тренировке, телеведущая «не могла дышать».

«Мы срочно отправили ее на рентген. Рентген показал, что у нее сломаны два ребра», — рассказал он.

При этом врачи запретили певице физические нагрузки, так как «ребра могут поехать и начать давить на легкие» или даже их проткнуть.

«Если Ольга еще раз выйдет на лед, она уже будет рисковать не своим здоровьем, а жизнью», — приводит издание слова врачей.