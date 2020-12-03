Мировые цены на продовольствие подскочили почти до шестилетнего максимума

Мировые цены на продовольствие продолжают повышаться шестой месяц подряд и достигли самого высокого уровня почти за 6 лет, фиксирует Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций.

«В ноябре 2020 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, отражающего международные цены на основные продовольственные товары, составило 105 пунктов, что на 3,9% больше, чем в октябре, и на 6,5% выше показателя ноября прошлого года», — говорится в сообщении организации.

Причем подчеркивается, что месячный рост был самым резким с июля 2012 года, он поставил индекс на самый высокий уровень с декабря 2014 года.

В частности, отмечает ФАО, «индекс цен на растительное масло за месяц вырос на ошеломляющие 14,5%, что было вызвано продолжающимся ростом цен на пальмовое масло, связанным с резким сокращением мировых запасов».

Индекс цен на зерновые культуры по сравнению с октябрем вырос на 2,5%, в годовом сопоставлении — на 19,9%.

Индекс цен на сахар за месяц вырос на 3,3% на фоне усиливающихся ожиданий дефицита, поскольку неблагоприятные погодные условия привели к ослаблению перспектив урожая в ЕС, России и Таиланде.

ФАО также констатирует, что индекс цен на молочные продукты повысился на 0,9%, почти до 18-месячного максимума, что было обусловлено, главным образом, более высокими ценами на масло и сыр и ростом розничных продаж в Европе в течение сезонного низкого периода производства молока в регионе.

Напомним также, что накануне председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл пообещал мировой экономике еще несколько трудных месяцев. Об этом говорится в опубликованном на сайте американского Центробанка тексте, который предшествует выступлению главы ФРС на банковском комитете в Конгрессе.

Пауэлл связывает тяжелые для мировой экономики времена с проблемами, вызванными пандемией COVID-19. «Последние новости о вакцинах являются очень позитивными на среднесрочную перспективу. На данный момент существенные сложности и неопределенность сохраняются, в том числе, это касается сроков появления вакцин, их производства и распространения, а также их эффективности для разных групп населения», — указал глава Федрезерва.