Медики рассказали, почему коронавирус «съедает» легкие за несколько часов

Описана картина патогенных процессов в легких человека при заражении коронавирусом. Подробности представили специалисты Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний (NEIDL) совместно с учеными из Центра регенеративной медицины (CReM) и Центра сетевой системной биологии (CNSB).

Ученые изучили альвеолярные клетки легких в период от одного до 24 часов с момента инфицирования, отследили изменения структуры дыхательных путей человек спустя 1, 3 и 6 часов после «контакта» с COVID-больным.

Оказалось, что при заражении коронавирусом уже через час происходит фосфорилирование, то есть патоген провоцирует в зараженных клетках аномальные изменения в модификации белков. Благодаря этому вирус может размножаться и разрушать пораженные клеточные участки, что приводит к масштабному поражению всей области легких. При этом инфекция использует ресурсы зараженных клеток, которые необходимы патогену для быстрого роста и нормального функционирования.