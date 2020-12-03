Майли Сайрус о бывшем муже Лиаме Хемсворте: «Я всегда буду его любить»

Со своим бывшим супругом Лиамом Хемсвортом Майли Сайрус рассталась больше года назад. Однако она продолжает довольно часто вспоминать экс-возлюбленного в интервью. Вчера 28-летняя певица появилась на шоу Говарда Стерна на радио SiriusXM, где рассказала о браке и отношениях с 30-летним актером. По ее словам, алкоголь не стал причиной их разрыва (звезда признавалась, что у нее были проблемы с алкоголем), однако заявила, что они часто конфликтовали.

У нас было слишком много конфликтов. Когда я прихожу домой, мне нужно, чтобы меня кто-то удерживал,

— сказала звезда.

Майли добавила, что она стала встречаться с Лиамом, когда ей было 16 лет. Свадьбу они сыграли в декабре 2018 года — церемония была тихой и скромной, но меньше чем через год они расстались. Сейчас сердце Сайрус свободно, а вот ее экс-супруг встречается с моделью Габриэллой Брукс. Несмотря на то что после их расставания прошло уже много времени, в интервью певица призналась, что все еще испытывает чувства к бывшему мужу.

Я действительно очень люблю его и всегда буду любить,

— отметила она.

Майли Сайрус и Лиам ХемсвортСреди причин расставания супругов инсайдеры называли неверность со стороны Сайрус и проблемы с алкоголем и наркотиками со стороны Хемсворта. Однако все это так и осталось слухами. В отличие от бывшей жены, Хемсворт не говорит публично ни об их браке, ни о своем к ней отношении. После разрыва с Майли он решил начать новую жизнь и переехал на родину в Австралию, где чувствует себя абсолютно счастливым.