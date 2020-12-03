«Коронавирус навсегда»: британский врач дал неутешительный прогноз

Коронавирус победить до конца не получится. Это будет невозможно даже после вакцинации, заявил заместитель главного врача Англии Джонатан Ван Там, передает ITV News.

«Самое худшее сейчас — это предполагать, что мы можем расслабиться, что игра и борьба с COVID завершены. Это не так. Это не конец», — сказал он.

По словам эксперта, вирус перейдет в разряд сезонных. Однако человечество может продвинуться в борьбе с инфекцией — для этого нужно много разных препаратов от разных производителей. Также останутся приобретенные людьми во всем мире благодаря пандемии привычки: использование медицинских масок и антисептиков, добавил Ван Там.

Он напомнил, что наибольшую опасность по-прежнему представляют собой плохо проветриваемые и переполненные людьми помещения.