Искалеченную актрису Нину Акимову нашли мертвой в ее квартире

В полиции предположили, что женщина умерла вследствие естественных причин, однако при осмотре тела 75-летней актрисы следователи обнаружили ссадину на лбу и гематомы в области глаз. На момент написания заметки точная причина смерти не установлена. Также неясно, когда и где пройдет церемония прощания с артисткой.

В августе 2019 года Акимова была госпитализирована в одну из столичных клиник с побоями, но тогда она отказалась объяснять произошедшее. В ноябре 2020-го она ненадолго пропала, в связи с чем руководство Российского академического молодежного театра, где трудилась артистка, обращалось в полицию.

На счету у актрисы несколько кинокартин, среди которых «Сердце матери», «Дуэль» и «Метель». Нина Акимова была занята в основном в театральных постановках. Она работала в РАМТе с 1983 года.