

Как сообщили в Госдепартаменте США, об этом шла речь во время интерактивной министерской встречи НАТО, передает собкорр Укринформа.

«Госсекретарь США и его коллеги (главы МИД стран-союзниц и партнеров Альянса, — ред.) обсудили дополнительные темы, критически важные для Альянса. Лидеры союзных стран (НАТО, — ред.) откровенно пообщались с министрами иностранных дел Украины и Грузии на тему безопасности в Черном море», — заявил по итогам встречи заместитель спикера Государственного департамента США Кейл Браун.

При этом отмечается, что среди основных тем дискуссий были обсуждены угрозы для интересов и безопасности союзников со стороны России. Кроме того, участники встречи затронули темы контроля над вооружениями, региональной безопасности, перспектив развития Альянса.

НАТО высоко ценит партнерство с Украиной и Грузией и продолжит наращивать практическую помощь обеим странам в сфере безопасности и оборонных реформах. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



«Грузия и Украина являются важными партнерами НАТО, они делают важный вклад в наши миссии. Сегодня мы подтвердили поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и Украины, обсудили их программы реформ и будем наращивать практическую поддержку. НАТО и Грузия одобрили существенный пакет сотрудничества. Демонстрируя политическую поддержку, министры согласились оказать помощь в оценке региональной ситуации и укрепить диалог с обеими странами», — отметил руководитель Альянса.

По его словам, к встрече министров НАТО присоединились руководители внешнеполитических ведомств Грузии и Украины.



«Мы обсудили ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе, которая имеет стратегическую важность. Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины, она продолжает военное наращивание на Крыме и увеличивает численность сил в регионе Черного моря. НАТО отвечает укреплением своего присутствия на суше, на море и в воздухе», — отметил Столтенберг.

Он напомнил, что на прошлой неделе самолеты НАТО проводили совместную тренировку с эсминцем США «Дональд Кук» в Черном море. Это является частью усилий НАТО по увеличению присутствия в регионе, которое продолжается уже несколько лет. Большую роль в этом играют прибрежные государства Альянса Турция, Болгария и Румыния. По словам генсека, силы НАТО в этом регионе имеют высокую готовность. Альянс поддерживает присутствие в Румынии и проводит другие мероприятия, такие как воздушное патрулирование.

«В этом регионе у нас есть два важных партнера — Грузия и Украина. Мы работаем вместе с ними, имеем больше посещений портов, больше тренировок, помогаем им в развитии способностей и оборонных институтов. Часть этой работы происходит под эгидой НАТО, но Альянс также поощряет страны-союзницы оказывать помощь на двустороннем уровне. Несколько стран, например Канада и США, предоставляют такую ​​помощь на двустороннем уровне, которая важна для обеих стран и для поддержки усилий НАТО в этом регионе», — сказал генсек Альянса.

По его словам, сегодняшнее послание со стороны НАТО «было очень четким: союзники готовы наращивать усилия в различных сферах, в предоставлении практической поддержки Украины и Грузии».

Как сообщалось, представленная накануне стратегия «НАТО 2030» констатировала, что главным источником вызовов в сфере безопасности для стран НАТО на следующее десятилетие будет оставаться Россия. РФ продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность соседних стран, наращивает военное присутствие в незаконно аннексированном Крыму и во всем Черноморском регионе, что требует от НАТО соответствующего реагирования и укрепления стратегической стабильности в этом регионе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в течение 1-2 декабря принял министерскую встречу стран-членов и партнеров Альянса на уровне глав внешнеполитических ведомств. В условиях пандемии встреча состоялась в интерактивном режиме.