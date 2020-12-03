«  
  »

Франция хочет закрыть экстремистские мечети

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что правоохранительные органы страны проведут «масштабную и беспрецедентную» кампанию против религиозного экстремизма. В ее рамках будут проверены 76 мечетей, которые подозреваются в том, что чиновник назвал «сепаратизмом». «[Мечети], которые необходимо закрыть, будут закрыты», — заявил министр.

Акция протеста мусульман в Бангладеш

После серии недавних жестоких нападений во Франции, осуществленных исламистами, президент Эмманюэль Макрон призвал мусульманское сообщество страны подписать кодекс «республиканских ценностей» и осудить трактовку ислама как политического движения. Его резкие заявления в адрес некоторых мусульман привели к акциям протеста около французских посольств по всему миру.

3 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  