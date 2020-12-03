Принц Гарри дал первое интервью после эссе Меган Маркл о выкидыше 7 правил тренировок Джессики Бил для идеального тела » Франция хочет закрыть экстремистские мечети Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что правоохранительные органы страны проведут «масштабную и беспрецедентную» кампанию против религиозного экстремизма. В ее рамках будут проверены 76 мечетей, которые подозреваются в том, что чиновник назвал «сепаратизмом». «[Мечети], которые необходимо закрыть, будут закрыты», — заявил министр. После серии недавних жестоких нападений во Франции, осуществленных исламистами, президент Эмманюэль Макрон призвал мусульманское сообщество страны подписать кодекс «республиканских ценностей» и осудить трактовку ислама как политического движения. Его резкие заявления в адрес некоторых мусульман привели к акциям протеста около французских посольств по всему миру.

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