Фильмы декабря 2020: обзор самых ожидаемых премьер

Среди запланированных премьер есть немало громких голливудских и отечественных фильмов. Поэтому на какие ленты можно пойти в кинотеатр, узнавайте в подборке.

«Дублерша»

Дата выхода – 3 декабря

Жанр – комедия

Американка Кэнди всегда мечтала получить славу в Голливуде. Однако в актерской карьере все сложилось не так, как представляла себе главная героиня, а после серии скандалов кинозвезду заставили пройти лечение в клинике. И именно там Кэнди Блэк придумывает аферу: она зовет свою дублершу, чтобы та прошла за неё лечение. Зато сама актриса намерена таки добиться успеха. И все идет совсем не по плану, поэтому зрителей ждет порция юмора в стиле американских фильмов.

«Леди на драйве»

Дата выхода – 3 декабря

Жанр – боевик, спортивная драма

Всего в 16 лет Элли Лансинг сделала шаг к своей мечте: она получила удостоверение водителя и отправилась к дяде Тиму, который работает в автомастерской. Отца девушка не знала, а потому этот родственник мог не только рассказать правду о нем, но и научить всему, что знает об автомобилях. И летняя работа в мастерской помогла Элли стать искусным водителем со знаниями того, как устроена работа машин. Поэтому на дороге и автогонках ей нет равных.

«Афера по-голливудски»

Дата выхода – 10 декабря

Жанр – комедия, криминал

Горе-продюсер Макс Барбера и его помощник Уолтер задолжали кругленькую сумму мафиози. Им нужно как можно скорее раздобыть деньги, иначе они могут распрощаться с жизнью. Но несчастный случай на съемках вдохновляет главных героев на курьезную аферу. Продюсеры нанимают на работу актера Дюка Монтану, который давно имеет проблемы с алкоголем. Во время съемок малобюджетного фильма главные герои планируют убить мужчину, чтобы получить компенсацию от страхового агентства. Однако все планы голливудских убийц могут пойти наперекосяк, ведь Дюк, как кот, имеет несколько жизней.

«Еще по одной»

Дата выхода – 10 декабря

Жанр – комедия

Однажды в бар зашли профессор истории, психолог, экономист и физрук. Думаете, это начало анекдота? Нет, это новый фильм с Мадсом Миккельсеном «Еще по одной».

По сюжету, главные герои решают проверить теорию, в которой говорится, что человек от рождения страдает от нехватки алкоголя. Поэтому, если быть чуточку нетрезвым, можно почувствовать себя счастливым. Но эксперимент затянется, а мужчины погрузятся в водоворот алкогольных приключений.

«Пробужденный»

Дата выхода – 10 декабря

Жанр – хоррор, триллер, мистика

И если вы любите фильмы, которые могут пощекотать нервы, тогда хоррор «Пробужденный» может идеально подойти для просмотра.

Лента рассказывает о студентке-медике Карле, которая имела непростое детство с братом Блейком. От пережитого парень не может заснуть, поэтому его сестра договаривается со своим профессором, чтобы подросток прошел лечение в его лаборатории, потому что иначе он погибнет от истощения. Медик давно известен тем, что лечит таких пациентов. Со временем становится понятно, что вовсе не детские травмы мешали Блейку спать.

«Чудо-женщина 1984»

Дата выхода – 16 декабря

Жанр – фэнтези, боевик, приключения

Супергеройский фильм «Чудо-Женщина 1984» стал, пожалуй, самым ожидаемым среди премьер декабря. В Warner Bros. официально подтвердили, что выход ленты пройдет до конца 2020 года.

По сюжету, Чудо-женщина окажется в Советском Союзе. Во время холодной войны она столкнется с могущественной злодейкой Барбарой Энн Миневрой, более известной как Гепарда. Обе героини не будут иметь права сдаваться в борьбе, а потому зрителей ожидает зрелищный экшн.

«Семейка Крудсов: новая эра»

Дата выхода – 31 декабря

Жанр – мультфильм

Семейка Крудсов уже хорошо известна зрителям. В этот раз главные герои окунутся в новые приключения, которые смогут рассмешить как взрослых, так и детей.

Крудсы отправятся в странствия, чтобы найти идеальное место для жизни. И на этом пути они встретят такую же семью, но уже более прогрессивную. Поэтому Крудсы приспособятся к новому быту и не забудут о навыках охоты и первобытных инстинктах, которые помогут спасти жизнь.

«Бесславные крепостные»

Дата выхода – 31 декабря

Жанр – боевик, комедия, приключения

А вот среди украинских премьер стоит обратить внимание на ленту «Бесславные крепостные», ведь еще таким Тараса Шевченко вы и представить не могли. Кобзарь предстанет перед зрителями в образе самурая, который за 2 дня должен освоить восточное искусство боя, стрелять «по-македонски» и прекратить любоваться гейшами. Поэтому в комедийном сюжете авторы «Бесславных крепостных» покажут безумные приключения Тараса Шевченко.

«Охота на Санту»

Дата выхода – 31 декабря

Жанр – экшн, комедия

И если вы ожидаете новогодние фильмы, Голливуд предлагает атмосферный боевик с Мелом Гибсоном. По сюжету, Санта Клаус перед Рождеством имеет одни убытки. Его бизнес приходит в упадок, ведь непослушных детей становится все больше, поэтому эльфы то и делают, что упаковывают сверток угля в подарочную бумагу. Чтобы спастись, Санта заключает с армией США соглашение и дает поручение подопечным изготавливать запчасти для оружия. И именно в это время, когда вооруженный Клаус имеет немало хлопот, на него устраивает охоту настоящий киллер.