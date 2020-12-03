Эмбер Хёрд послала всех, кто требовал уволить её из «Аквамена»

После увольнения Джонни Деппа со съёмок в «Фантастических тварях» фанаты актёра запустили петицию с требованием отстранить его бывшую жену Эмбер Хёрд от съёмок в фильме «Аквамен 2». В прошлую пятницу эта петиция набрала 1,5 миллиона подписей. В недавнем интервью изданию Entertainment Daily актриса назвала акцию «проплаченной кампанией».

«Проплаченные кампании в соцсетях не имеют никакого основания в реальной жизни, а значит, ни на что не влияют. Я с нетерпением жду начала съёмок второй части», – заявила Хёрд. И добавила, что хейтеры недостойны даже смотреть кино с ее участием.