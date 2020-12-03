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Экс-президент Франции Жискар д’Эстен скончался от коронавируса

Во Франции ушел из жизни 94-летний Валери Жискар д’Эстен, занимавший пост президента в 1974–1981 годах.

Как сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на его Фонд, смерть политика ускорили последствия перенесенного коронавируса.

Жискар д’Эстен в очередной раз попал в больницу города Тур 15 ноября из-за проблем с легкими, его госпитализировали из резиденции в департаменте Луар и Шер на западе Франции. 20 ноября экс-президента выписали домой.

«Жискар д’Эстен скончался в среду, 2 декабря в своем доме в (департаменте) Луар и Шер. Его здоровье ухудшилось и он умер от COVID-19», — говорится в сообщении Фонда в Twitter.

Из-за пандемии прощание с бывшим президентом не будут проводить для широкой аудитории, похороны пройдут в узком семейном кругу.

Свои соболезнования уже выразили многие мировые лидеры и французские политики, в том числе действующий президент Эммануэль Макрон и бывшие главы государства — Николя Саркози и Франсуа Олланд.

3 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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