Джордж Клуни рассказал, что их с женой Амаль трехлетние близнецы уже свободно говорят на итальянском языке

В последнее время 59-летний Джордж Клуни все чаще рассказывает журналистам о 42-летней супруге Амаль и их маленьких детях. Вот и во время недавнего интервью в рамках вечернего шоу Джимми Киммела актер рассказал не только о премьере нового научно-фантастического фильма «Полночное небо», в котором он выступил актером и режиссером, но и о своей семейной жизни.

Клуни поведал о воспитании трехлетних близнецов Александра и Эллы, а также об их талантах и умениях. Так, Джордж признался, что малыши уже свободно изъясняются на итальянском языке благодаря регулярным занятиям с учителями.

Джордж Клуни

Жизнь с близнецами немного безумна! Кроме того, мы с Амаль сделали очень глупую вещь: научили их иностранному языку. Таким образом, в свои три года они уже свободно говорят на итальянском. При этом ни я, ни моя жена не знаем этого языка!

— рассказал Джордж.

Амаль и Джордж Клуни

Клуни также признался, что иногда в ответ на его просьбу детям, сказанную на английском языке, они отвечают ему на итальянском, из-за чего он просто теряется:

Это ужасно! Иногда я говорю им: «Возвращайтесь и уберите свою комнату». Они отвечают мне что-то непонятное на итальянском, а я такой: «А, что?».

В разговоре с ведущим Джордж также рассказал, что они с женой Амаль и близнецами провели карантин в их семейном доме в Лос-Анджелесе, и в шутку пожаловался, что дети временно превратили его кабинет в комнату для игр. Поведал Джордж и о том, как они с семьей недавно отметили День благодарения: по словам актера, именно он в этот раз отвечал за праздничный ужин.

Напомним, что Джордж и Амаль Клуни вместе уже больше семи лет. Недавно актер признался, что на первом этапе отношений они с возлюбленной даже не задумывались о браке и детях. Сейчас же актер убежден, что только после появления в его жизни Амаль и рождения близнецов его жизнь по-настоящему обрела смысл.