7 правил тренировок Джессики Бил для идеального тела

Миллениалы, вероятно, помнят Джессику Бил как любящую баскетбол Мэри из сериала «Седьмое небо». В реальной жизни 38-летняя супруга Джастина Тимберлейка тоже всегда была поклонницей этого вида спорта. Также звезда поддерживает себя в форме с помощью йоги, силовые тренировки она дополняет плиометрикой, а в выходные занимается кикбоксингом. Рассказываем подробнее о фитнес-режиме актрисы.

В детстве Джессика Бил занималась гимнастикой, а в подростковом возрасте играла в футбол и занималась танцами. Звезда признается, что именно из-за занятий спортом ей так комфортно в своем теле.

Я знаю, как себя чувствуют мои мышцы. Фитнес и физическая активность помогают мне поддерживать здоровые отношения с собственным телом, — рассказывала Джессика в интервью спортивному телевизионному каналу ESPN.

Мама двоих детей и сейчас посвящает спорту достаточно времени: с легкостью делает стойку на руках, выполняет различные вариации приседаний под руководством тренера или гуляет по голливудским холмам со своим мужем Джастином Тимберлейком. Изучили микроблог знаменитости и выяснили, на каких упражнениях актриса делает акцент.

Джессика выкладывается по максимуму на каждой тренировке

Даже тренер актрисы Бен Бруно очень впечатлен ее стремлением добиваться отличных результатов.

Хотите увидеть что-нибудь безумное? Джессика выполняет приседания с гантелями и делает шесть повторений. Не подумайте, мы не делали это упражнение всего один раз для видео; это был ее третий подход, и я заставляю ее делать это регулярно. Это действительно чудо, что она меня еще не уволила, — писал в инстаграме Бруно.

Баланс — превыше всего

Вот Джессика демонстрирует поклонникам, что можно съесть торт, при этом делая выпады. А что вы знаете о многозадачности? Этот ролик был сделан во время съемок сериала «Жестокое лето». Даже в перерывах между сценами актрисе удавалось выполнять несколько упражнений.

Джессика Бил

Она много лет занимается йогой

Джессика занимается йогой уже 12 лет

Я начала заниматься йогой по совету своего близкого друга, который был инструктором. Сначала я подумала: «Я не могу вставать во все эти сумасшедшие позы», и я все еще не могу, но я ни с кем не соревнуюсь. Я хочу демистифицировать йогу и рассказать о ней множеству людей, эта практика на самом деле не такая пугающая, как многие предполагают, — говорила она. Я провела так много лет своей юной жизни, играя в футбол, бегая и занимаясь гимнастикой. Я буквально разрушала свое тело… Когда я стала старше, то поняла, что не могу продолжать в том же духе, — рассказывала актриса в интервью изданию Shape. Тогда она обратила внимание на йогу. Работа с дыханием помогает мне почувствовать, что я подключаю свой разум и дыхание к различным движениям. Мне нравится, что на йоге ты сам с собой. Никто не кричит на меня, чтобы я выкладывалась больше, ведь иногда я хочу посидеть спокойно и полежать в шавасане 20 минут, — признавалась Бил. Бил говорит, что забота о себе стала для нее более важной с тех пор, как она родила первенца. При этом изменились причины, по которым она ценит физическую активность (включая йогу), а вместе с этим изменилась и мотивация. Я поняла, что не надо сосредоточиваться на том, как тело должно выглядеть в бикини. Я просто хочу быть здоровой. Хочу, чтобы мои суставы и связки чувствовали себя хорошо и организм в целом был в норме, чтобы я могла повеселиться со своей семьей. Нужно много лет, чтобы по-настоящему начать принимать себя. Я считаю, что философия йоги и йога-сообщества не в том, в какой ты форме; не в том, как ты выглядишь; на самом деле речь идет о здоровье. Йога подарила мне уверенность, — рассказывала звезда в том же интервью. Она тренируется с близкими Будь то помощь тренера или ее мужа, Джессика знает цену хорошему напарнику по тренировкам. В этот видео Джастин помогает Джессике выполнить стойку на руках. По словам пары, они большие поклонники свиданий в спортзале и не раз устраивали себе такие романтичные встречи. Джессике нравятся упражнения, которые бросают вызов ее телу Джессика задействует все группы мышц с помощью комплексных упражнений, таких как приседания, которые прорабатывают корпус, ноги и ягодицы и укрепляют стабилизирующие мышцы (подколенные сухожилия). На этом видео Джессика выполняет несколько упражнений в сочетании с поднятием рук с гантелями. Чтобы проработать мышцы пресса, она делает упражнения: русский твист, подъем ног в висе и скручивания. Три тренировки отданы работе с разным, иногда тяжелым весом: штангой, гирями и гантелями. Плиометрика — еще одна часть ее занятий фитнесом Этот вид тренировок развивает мощность (сила плюс скорость). Для этого не нужно специальное оборудование, достаточно иметь в доме лестничный пролет в 20 ступенек. Джесс выполняет прыжки через 1—2 ступеньки вверх, затем спускается вниз и начинает сначала. Заменить лестницу можно упражнениями с петлями TRX. Прыгать и терять темп — непростая задача, но также это верный способ сжечь калории и улучшить свои спортивные результаты. Можно вспотеть, просто просматривая этот бумеранг актрисы, в котором она делает несколько приседаний с прыжками. Ей нравится ходить в походы Джессика любит устраивать тренировки на улице. Она, как известно, ходит в походы по холмам Лос-Анджелеса. В 2010 году она совершила 8-дневный поход и поднялась на вершину горы Килиманджаро высотой 5 895 метров в рамках проекта по повышению осведомленности о глобальном кризисе.

ФОТО Instagram, Gettyimages