Загадочные трейдеры сделали огромную ставку на обвал нефти

В то время как традиционные хедж-фонды наращивают ставки на рост нефтяных котировок, группа из нескольких десятков неизвестных инвесторов готовится к обвалу как никогда в истории.Лондонская интерконтинентальная биржа (ICE), где обращаются фьючерсы и опционы на сорт Brent, фиксирует резкий рост «коротких позиций» в нефтяных контрактах у трейдеров, не попадающих в традиционную классификацию.

Группа «прочие инвесторы», куда относятся компании, чья деятельность не раскрывается публично, на 24 ноября держала ставку против нефти в объеме 470 миллионов баррелей, сообщает Bloomberg со ссылкой на статистику ICE.

Речь идет о 54 трейдерах, которые не относятся ни к одной из классических категорий, следует из данных биржи: это производители, своп-дилеры и спекулянты (хедж-фонды).

Объем позиции, накопленный этой группой, которая, как правило, ускользает от внимания наблюдателей, достиг 22,5 млрд долларов и уже превысил ставки традиционных хедж-фондов.

Последние, к слову, оптимистично смотрят на нефть и в течение ноября скупали фьючерсы, наращивая длинные позиции. На 24 ноября их общий объем составил 304,5 млн баррелей, а чистый (за вычетом ставок на падение) — 217,6 млн.

За последние два месяца валовый объем длинной позиции хедж-фондов вырос на 81,8 млн баррелей, а чистый — в 2,5 раза (на 135 млн баррелей).

Но почти все покупки традиционных спекулянтов были компенсированы загадочными «прочими» трейдерами: с начала октября они продали «в короткую» фьючерсы и опционы на 48,6 млн баррелей, а с начала августа увеличили «шорт» на 110,6 млн баррелей.

Группа инвесторов, к которой, как отмечает Bloomberg, могут относиться алгоритмические фонды и торговые роботы, начала активно ставить против нефти во время обвала цен 2015-16 гг.

Последующий рост нефтяных котировок почти до 80 долларов за баррель Brent не заставил их закрыть позиции, а коронавирусный кризис 2020-го вызвал новый всплеск игры на снижение.

Причем, если традиционные спекулянты ставили против нефти лишь весной, то «прочие» трейдеры, однажды начав «шортить» до сих пор не могут остановиться.

С начала года объем их короткой позиции взлетел более чем в 2 раза — на 254 млн баррелей.

Сейчас объем этой теневой ставки против нефти превышает позиции традиционных хедж-фондов на рост и падение вместе взятые. При этом средний объем позиции на одного участника также больше — «прочие» в среднем имеют ставку на 9 тысяч контрактов.

Нефтяной пессимизм таинственных игроков поддерживают разве что мелкие спекулянты, следует из статистики ICE. На 24 ноября они держали чистую короткую позицию в Brent в объеме 30 млн баррелей. Ставки на рост (15 млн баррелей) были втрое меньше ставок на падение (45 млн).

С минимумов апреля нефть Brent подорожала уже более чем на 300%, показав самый быстрый отскок от дна в истории рынка. Инвестбанки прогнозируют продолжение ралли из-за восстановления спроса и усилий ОПЕК+ по сокращению добычи.

Goldman Sachs ждет роста нефтяных котировок до 65 долларов за бочку в третьем квартале 2021 года с последующим снижением до 58 долларов в декабре. Bank of America прогнозирует 60 долларов за баррель к лету-2021 и среднюю цену в 50 долларов по итогам следующего года.