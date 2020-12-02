В ООН проголосовали за исключение каннабиса из списка наркотиков

Комиссия ООН по наркотическим средствам проголосовала за то, чтобы исключить каннабис из Списка IV Единой конвенции о наркотиках 1961 года — перечня веществ, требующих наиболее жесткого контроля. Об этом сообщил следящий за международным законодательством в этой области сайт Marijuana Business Daily.

По данным сайта, 27 членов комиссии проголосовали за такое решение, 25 выступили против, один воздержался. Комиссия, о которой идет речь — главный орган ООН по вопросам законов в области психоактивных веществ. По ее решению, каннабис больше не числится в одном ряду с такими веществами, как сильнодействующий опиоид фентанил.

Как полагают эксперты, во многих странах, которые ориентируются на ООН в реформах своих законодательств, станет легче изучать каннабис и его производные с медицинской и научной точки зрения.

Предложение вывести каннабис из списка с тяжелейшими наркотиками поступило от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вместе с этой рекомендацией обсуждались еще пять пунктов по ослаблению контроля над производными этого растения, однако ни один из них комиссия не приняла.