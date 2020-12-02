«Умный» жидкостный стеклопакет охладит дом днем и обогреет ночью

Сотрудники Наньянского технологического университета (Сингапур) представили прототип «умного окна» со стеклопакетом, который заполнен смесью гидрогеля, воды и стабилизирующего состава.



В дневное время солнечный свет, проходя через такое окно, нагревает жидкость, которая в свою очередь задерживает и сохраняет это тепло, не пропуская его в помещение. По мере нагревания стекло «умного окна» из прозрачного превращается в матовое. Это позволяет поддерживать в комнате прохладу без помощи кондиционера.

С заходом солнца гель охлаждается, окно вновь становится прозрачным, а накопленное за день тепло через внутреннее стекло нагревает помещение, снижая нагрузку на систему отопления. Еще одно достоинство смарт-окна – высокий показатель звукопоглощения, который на 15 % выше, чем у обычных стеклопакетов.

В ходе тестирования сингапурского смарт-окна было установлено, что его использование позволяет снизить потребление энергии в офисных зданиях до 45 %. Схожее решение уже разработано в Великобритании.