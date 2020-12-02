Умерла актриса Нина Иванова, звезда фильма «Весна на Заречной улице»

Сегодня стало известно, что в возрасте 86 лет умерла актриса Нина Иванова. Информацию подтвердили в Союзе кинематографистов России. Звезда советского кино ушла из жизни 1 декабря. О точной причине смерти пока не сообщается, но известно о продолжительной Ивановой. Прощание с артисткой состоится 4 декабря.

Нина Георгиевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности и обаяния,

— отметили в Союзе кинематографистов.

Нина Иванова и Николай Рыбников

Иванова известна широкой публике по роли учительницы Татьяны Сергеевны в фильме «Весна на Заречной улице». Она также снималась в фильмах «Живет такой парень», «Жила-была девочка» (это был ее дебютный фильм, где она снялась в возрасте 10 лет), «Легкая жизнь» и других.

Нина Иванова

В начале 1970-х актриса перестала сниматься в кино и начала работать помощником режиссера на Киностудии им. Горького. После выхода на пенсию Иванова стала вести закрытый образ жизни, не общалась с поклонниками и журналистами. Иванова была замужем за оператором Радомиром Василевским, но разошлась с ним еще в 1966 году. Детей у нее не было.