У семьи Дженнифер Лоуренс произошел пожар на ферме

У семьи знаменитой актрисы Дженнифер Лоуренс произошел пожар на ферме.

По информации, на ферме находится детский летний лагерь.

Отмечается, что люди и животные не пострадали.

Пожар ликвидировали более 30 пожарных. Спустя час работы им удалось взять ситуацию под контроль.

Как известно, в деревенской местности рядом с городом Луисвилл нет гидрантов, и тушение пожара осложнялось нехваткой воды. По итогу от фермы мало что осталось.

Также отмечается, что в летнее время на территории фермы всегда обустраивался детский лагерь Camp Hi-Ho, директором и владельцем которого является старший брат Дженнифер – Блэйн Лоуренс. Блэйн рассказал, что сгорел его офис, который располагался в амбаре, конюшни, крытая площадка для езды верхом, участок для скалолазания, а также медпункт, гараж и некоторые другие хозяйственные помещения.

Восстановление фермы планируется к лету 2021 года. Семья Лоуренс просит всех, кто может помочь, сделать пожертвования.

Для выяснения причин пожара открыто следствие.