«  
  »

У семьи Дженнифер Лоуренс произошел пожар на ферме

У семьи Дженнифер Лоуренс произошел пожар на ферме

У семьи знаменитой актрисы Дженнифер Лоуренс произошел пожар на ферме.

По информации, на ферме находится детский летний лагерь.

Отмечается, что люди и животные не пострадали.

Пожар ликвидировали более 30 пожарных. Спустя час работы им удалось взять ситуацию под контроль.

Как известно, в деревенской местности рядом с городом Луисвилл нет гидрантов, и тушение пожара осложнялось нехваткой воды. По итогу от фермы мало что осталось.

Также отмечается, что в летнее время на территории фермы всегда обустраивался детский лагерь Camp Hi-Ho, директором и владельцем которого является старший брат Дженнифер – Блэйн Лоуренс. Блэйн рассказал, что сгорел его офис, который располагался в амбаре, конюшни, крытая площадка для езды верхом, участок для скалолазания, а также медпункт, гараж и некоторые другие хозяйственные помещения.

Восстановление фермы планируется к лету 2021 года. Семья Лоуренс просит всех, кто может помочь, сделать пожертвования.

Для выяснения причин пожара открыто следствие.

2 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  