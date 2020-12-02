Тихановская завела книгу регистрации преступлений белорусских силовиков

“Сегодня наступает второй этап Народного трибунала. Я инициирую запуск Единой книги регистрации преступлений, созданной Народным антикризисным управлением и командой бывших сотрудников силовых структур ByPol”, — заявила Тихановская.



Единая книга регистрации преступлений — это онлайн-платформа, на которой каждый потерпевший, свидетель или участник преступления может оставить информацию о противоправных действиях, в том числе, о фактах фальсификаций на президентских выборах. По словам Светланы Тихановской, проект создан в первую очередь для силовиков, которые оказались вовлечены в репрессивную кампанию, но больше не хотят выполнять преступные приказы. Их чистосердечное признание может способствовать смягчению наказания или даже стать причиной освобождения от уголовной ответственности в будущем.

Отмечается, что пополнить базу доказательств может каждый беларус, также в книгу могут вносить информацию о преступлениях силовики — как свидетели или с чистосердечным признанием.

“Имена людей, на которых собраны реальные доказательства, моя команда будет рекомендовать для включения в санкционные списки. На прошлой неделе мы уже подали первое заявление на уголовное дело по универсальной юрисдикции в Литве. Это дело Максима Хорошина, который подвергся пыткам и был вынужден уехать из Беларуси” — сообщила Тихановская.

«Важно понимать, что Единая книга регистрации преступлений — это не суд, там не выносятся приговоры, там только собираются данные для последующего расследования и возбуждения уголовных дел», — заявила Тихановская на онлайн пресс-конференции, посвященной запуску проекта.

«Единая книга регистрации преступлений — это, фактически, накопительная база совершенных деяний, а также катализатор разрушения режима, — пояснил руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко. — Через свидетельские признания, предоставление улик, проект позволит узнать имена всех преступников, которые еще до сих пор верят в безнаказанность».

Проект создан сотрудниками МВД, прокурорами, следователями, экспертами в области уголовного права, адвокатами, судьями и IT-специалистами.

«Материалы поступают на платформу, проходят проверку и верификацию нашими специалистами, и только после этого информация заносится в базу данных. При этом выстраивается целая структура: от того, кто давал преступные приказы, до исполнителя», — говорит основатель и член инициативы ByPol, помогающей силовикам, перешедшим на сторону народа, бывший следователь Андрей Остапович. — «Сведения, поступившие на платформу, в дальнейшем могут быть использованы для вовлечения лиц, причастных к преступлениям, в процессы в рамках универсальной юрисдикции, создания международного правового механизма уголовной ответственности, составления санцкционных списков. По словам Латушко, эти данные будут использоваться также органами следствия и прокуратуры после смены власти в Беларуси «для содействия правосудию и вынесения справедливых приговоров».

http://pressorg24.com/news?id=552421