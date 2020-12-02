Сенатор США намерена «продвигать» биткоин на национальном уровне

Сенатор США и сторонник BTC Синтия Ламмис планирует перевести обсуждение на национальный уровень. Ламмис прошла в законодательный орган страны от штата Вайоминг, где исполняла обязанности казначея. Она отметила, что всегда искала «хорошее средство накопления» и биткоин соответствует этому определению.



По словам сенатора, доллар подвержен инфляции в отличие от цифрового актива.

«Будет добыт 21 млн биткоинов и все, это ограниченная эмиссия. Поэтому я уверена, что он станет важным игроком в качестве средства накопления на протяжении долгого времени», — заявила Ламмис.

Замечания о том, что криптовалюту могут использовать для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, политик не прокомментировала.

Синтия Ламмис стала первой женщиной-сенатором от штата Вайоминг, а также одним из немногих высокопоставленных сторонников первой криптовалюты в верхней палате Конгресса.

Напомним, на конференции Wyoming Blockchain Stampede она рассказала, что впервые купила биткоин в 2013 году по курсу около $300.