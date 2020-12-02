Сегодня в продажу поступили трилогии Властелин колец и Хоббит в формате 4К

Сегодня в массовую продажу поступили bluray диски с трилогиями Питера Джексона в формате 4К

На дисках театральная и режиссерская версии. Исходя из описания, они представлены на двух языках: английском и испанском. Напомним, официальной озвучки режиссерской версии «Властелина колец» на русском до сих пор нет.

Фотографии фильма с дисков 4К, показанные через проектор, чтобы можно было увидеть цветопередачу в фильме.