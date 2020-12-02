Россия готовится выйти из системы расчетов SWIFT

Россия выступает за разработку собственных систем расчета, которые не будут зависеть от западных платежных механизмов. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ) в онлайн-формате, отвечая на вопрос о призывах белорусской оппозиции к отключению системы SWIFT для Белоруссии.

Лавров отметил, что тема платежной системы SWIFT используется для обострения ситуации, выдвижения ультиматумов и угроз. «Такое внимание SWIFT уделяется прежде всего потому, что эта система, которая была создана американцами и их союзниками, обслуживает финансовые потоки для обеспечения нормального товарообмена, торговли услугами, инвестиций и практически всех других аспектов экономической жизни», — пояснил он.

«Вывод очень простой. Нужно разрабатывать свои собственные механизмы, которые не будут сохранять зависимость наших стран от Запада, тем более что Запад многократно доказал свою ненадежность как партнера. Полагаться на многосторонние инструменты, которые целиком находятся в западных руках, под контролем западных структур, конечно, уже не вполне надежно», — подчеркнул министр.

«Отмечу, что разговоры о переходе на собственные системы расчетов уже идут не только в теории, но и переходят в практическую плоскость и в РФ, и в рамках Евразийского экономического союза, в рамках Шанхайской организации сотрудничества, буквально на днях состоялась встреча председателей правительств. Эта тема достаточно актуальная, и мы будем обязательно добиваться ее воплощения в жизнь, независимо от того, как решится вопрос со SWIFT и какие очередные шаги предпримут наши западные коллеги, с позволения сказать», — добавил Лавров.

Глава МИД РФ также указал, что призывы политических белорусских мигрантов из Вильнюса, Варшавы и других западных столиц вызывают много вопросов, «потому что нацелены не на продвижение диалога, а на ультиматум».

«Таких ультиматумов уже было немало, включая требования, как я понимаю, к военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов нарушить присягу, уйти куда-то в подполье, перекинуться на сторону радикальной оппозиции. Это все, конечно же, вызывает большую обеспокоенность, потому что нацелено на раскручивание конфликта, а не на перевод его в политическое русло, русло диалога, к чему, как мы слышали неоднократно, руководство Белоруссии готово, есть инициатива о конституционной реформе, Всебелорусском национальном собрании», — добавил глава МИД РФ.