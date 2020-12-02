Памятники для оформления могил: на какие моменты обратить внимание при выборе

Облагораживание могил – давняя традиция, позволяющая родственникам почтить память усопших. Чаще всего для этих целей на местах захоронений устанавливают надгробные памятники. Выбор таких конструкций – ответственная и серьезная задача. Важно заказывать достойные постаменты, имеющие длительный срок службы, подходящие размеры и форму.

Какие материалы используются для изготовления памятников

Среди большого количества материалов особенно выделяются полимергранит, гранит, мрамор и его крошка, стекло, металл. Оптимальное соотношение по цене и прочности имеют гранитные памятники. Их важные преимущества – это:

длительный срок службы;

способность противостоять негативному влиянию кислот, щелочей;

стойкость к температурным колебаниям;

привлекательный дизайн.

Устанавливаются гранитные плиты на прочный фундамент. Для придания могилам законченного внешнего вида к памятникам добавляются цветники и прочие элементы благоустройства. Если родственники не могут обеспечить регулярный уход за захоронениями, вся площадка закладывается гранитной плиткой или брусчаткой. Компания «Стелла-Память» предлагает выбрать памятники на могилу из сотен типовых моделей в разных ценовых категориях.

Формы и размеры: что учитывать при выборе

Форма плиты и ее размер – основные факторы, оказывающие влияние на стоимость памятника. Чем сложнее вырубка, тем дороже обойдется надгробье. Это обуславливается тем, что гранит имеет высокую прочность. Для его обработки требуется мощное оборудование, большие затраты на электроэнергию и т. д.

Массивные памятники отличаются внушительным весом. Соответственно, для их установки нужно обустраивать капитальное основание, что также приводит к повышению финансовых расходов.

Классическая форма надгробья – прямоугольная. Устанавливаются такие памятники вертикально или горизонтально. Второй вариант актуален при обустройстве семейных захоронений. В таком случае на плиту наносится информация о двух и более погребенных. Выбирают родственные надгробья в нескольких случаях: если нужно сэкономить деньги или обеспечить эргономичное расположение конструкций.

Элементы декора влияют на цену. Памятник можно украсить фигурками ангелов, голубей. Они придают дополнительную красоту и показывают особое отношение к умершему. Отливают их из литьевого мрамора в стандартные формы.

По материалам сайта https://www.serpuhov.stella-pamyat.ru/