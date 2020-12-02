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Неизвестная вооруженная банда обстреляла и разграбила целый город в Бразилии

Архивное фото

Вооруженные боевики осадили город Камета (штат Пара) в Бразилии, ограбив местные банки. Об этом сообщает портал G1.

Отмечается, что неизвестные преступники брали в заложники десятки местных жителей, которых использовали в качестве живых щитов. Нападавшие более часа обстреливали город, после чего скрылись на авто и лодках. О пострадавших пока не сообщается. Местные жители пишут в соцсетях о прошедшей «ночи террора».

Это уже второе нападение за сутки — накануне похожие события развернулись в городе Крисиума (штат Санта-Катарина). В частности, там банда ограбила местные отделения банков и офисы страховщиков. Кроме того, нападавшие смогли отключить электричество в городе и устроили перестрелку с полицией. В результате преступники отступили, взорвав автомобиль на выезде из города.

2 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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