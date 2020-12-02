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Названы лучшие франшизы в сфере кино и телевидения

Названы лучшие франшизы в сфере кино и телевидения

Сериал «Мандалорец» от студии Disney возглавил топ-20 самых любимых франшиз в сфере кино и телевидения согласно исследованию от National Research Group (NRG).

Как сообщает Variety, компания запустила исследование в январе 2019 года, и в нем приняли участие 350 тысяч человек, которые ответили на вопросы касательно 700 популярных франшиз. В итоге результаты были проанализированы, чтобы выбрать наиболее смелые, вдохновляющие и провокационные фильмы и сериалы.

Отметим, что 70% позиций в списке принадлежат проектам Disney и Marvel. Так, в первую пятерку вошли такие франшизы: «Мандалорец», «Мстители», «Очень странные дела», «Джон Уик» и «Черная пантера».

Полностью топ-20 выглядит следующим образом:

«Мандалорец»
«Мстители»
«Очень странные дела»
«Джон Уик»
«Черная пантера»
«Стражи Галактики»
«Ведьмак»
«Озарк»
«Человек-паук: Через вселенные»
«Черная вдова»
«Дэдпул»
«Тор»
«Железный человек»
«Супербратья Марио»
«История игрушек»
«Доктор Стрэндж»
«Человек-паук»
«Коко»
«Король Лев»
«Гамильтон»

2 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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