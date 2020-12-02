Названы лучшие франшизы в сфере кино и телевидения

Сериал «Мандалорец» от студии Disney возглавил топ-20 самых любимых франшиз в сфере кино и телевидения согласно исследованию от National Research Group (NRG).

Как сообщает Variety, компания запустила исследование в январе 2019 года, и в нем приняли участие 350 тысяч человек, которые ответили на вопросы касательно 700 популярных франшиз. В итоге результаты были проанализированы, чтобы выбрать наиболее смелые, вдохновляющие и провокационные фильмы и сериалы.

Отметим, что 70% позиций в списке принадлежат проектам Disney и Marvel. Так, в первую пятерку вошли такие франшизы: «Мандалорец», «Мстители», «Очень странные дела», «Джон Уик» и «Черная пантера».

Полностью топ-20 выглядит следующим образом:

«Мандалорец»

«Мстители»

«Очень странные дела»

«Джон Уик»

«Черная пантера»

«Стражи Галактики»

«Ведьмак»

«Озарк»

«Человек-паук: Через вселенные»

«Черная вдова»

«Дэдпул»

«Тор»

«Железный человек»

«Супербратья Марио»

«История игрушек»

«Доктор Стрэндж»

«Человек-паук»

«Коко»

«Король Лев»

«Гамильтон»