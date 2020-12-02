Названа на треть снижающая риск заразиться коронавирусом болезнь

Люди, страдающие бронхиальной астмой, на треть реже болеют COVID-19. О способности болезни снизить риск заражения коронавирусом говорится в исследовании ученых из Тель-Авивского университета. Результаты их работы опубликованы в журнале Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Эксперты проанализировали данные о более чем 37 тысячах человек, которые прошли тестирование на коронавирус в феврале-июне 2020 года. Диагноз подтвердился у 2266 человек.

Среди тех, кто заразился коронавирусом, было лишь 153 астматика. В группе людей с отрицательным анализом на COVID-19 оказалось 3388 человек с астмой.

Ученые предположили, что дело в значительном сокращении ангиотензинпревращающего фермента 2 (АСЕ2) у людей с респираторной аллергией. SARS-CoV-2 использует этот фермент для вхождения в клетку. Кроме того, люди, страдающие астмой, используют ингаляционные кортикостероиды — они оказывают противовоспалительный эффект и снижают выработку цитокинов. По мнению ученых, препарат может и снижать способность вируса размножаться.

Исследователи также отметили, что люди с астмой в целом больше внимания уделяют своему здоровью и более ответственно подходят к профилактике коронавируса.