Мужчина назвал своего сына Маркетингом, а дочку планирует назвать Конверсией

Мужчина назвал своего сына Маркетингом, а дочку планирует назвать Конверсией. Зарезервированы у него имена и для других будущих детей.

Житель Пензы дал новорожденному сыну имя Маркетинг.

Ребенок родился 12 ноября. «Теперь я официально отец Маркетинга», — рассказал пензенец Дмитрий, выложив фотокопию свидетельства о рождении ребенка. Он сфотографировался с супругой в футболках с надписями «Отец Маркетинга» и «Мать Маркетинга».

«Если будет дочка, то только Конверсия», — добавил молодой отец.