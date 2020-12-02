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Мужчина назвал своего сына Маркетингом, а дочку планирует назвать Конверсией

Мужчина назвал своего сына Маркетингом, а дочку планирует назвать Конверсией. Зарезервированы у него имена и для других будущих детей.

Житель Пензы дал новорожденному сыну имя Маркетинг.

Ребенок родился 12 ноября. «Теперь я официально отец Маркетинга», — рассказал пензенец Дмитрий, выложив фотокопию свидетельства о рождении ребенка. Он сфотографировался с супругой в футболках с надписями «Отец Маркетинга» и «Мать Маркетинга».

«Если будет дочка, то только Конверсия», — добавил молодой отец.

2 декабря, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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