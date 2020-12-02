Миниатюрная Селена Гомес встречается с огромным баскетболистом Джимми Батлером

После длительного периода одиночества 28-летняя Селена Гомес, кажется, готова пуститься в новое романтическое приключение. По слухам, распространившимся через инстаграм-аккаунт Deuxmoi, певица начала принимать ухаживания от 31-летнего американского баскетболиста, выступающего за команду НБА «Майами Хит» Джимми Батлера.

Селена Гомес

В инстаграм-аккаунте, специализирующемся на новостях и слухах о звездах, был размещен скриншот с сообщением одного из интернет-пользователей, в котором он утверждал, что в прошлом месяце подслушал разговоры персонала французского бистро Lucien. Из них было понятно, что заведение хотело найти стол для Селены и некоего члена баскетбольной команды. Позже другой пользователь уточнил, что в тот день Гомес как раз обедала именно с Батлером, и эта встреча казалась свиданием.

Джимми Батлер

К слову, еще совсем недавно в одном из своих интервью Селена Гомес заявляла, что одинока. Певица уточнила, что комфортно чувствует себя в этом статусе и не делает ничего, чтобы специально найти себе бойфренда. Ранее звезда также рассказывала, что из-за карантина устраивать свою личную жизнь стало еще сложнее:

Устраивать личную жизнь на карантине довольно тяжело! Нет, это не призыв для всех заинтересовавшихся поклонников. Довольно забавно, потому что это звучит так, будто я жажду завести бойфренда. Нет, я совсем не это имела в виду. С парнями все слишком сложно. Все мои бывшие считают меня сумасшедшей, но на самом деле мне все равно, что они думают!

Гомес уточнила, что в парнях она ценит чувство юмора и уверенность в себе и не может терпеть высокомерие. К слову, ранее у звезды был роман с рэпером The Weeknd, а ее самые длительные и непростые отношения были с певцом Джастином Бибером.

Что же до Джимми Батлера, то он раньше встречался с моделью Кейтлин Новак, с которой воспитывает годовалую дочь Райли. Еще в сентябре Джимми и Кейтлин, казалось, находились в хороших отношениях: тогда модель была замечена на одной из игр бойфренда.