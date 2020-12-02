Компании на Nasdaq предлагают включить в правление хотя бы одну женщину, афроамериканца или гея

Технологическая корпорация Nasdaq предложила федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США обязать все компании, акции которых обращаются на одноименной электронной бирже, включить в состав совета директоров минимум одну женщину и одного афроамериканца или представителя ЛГБТ-сообщества. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте корпорации.

«Nasdaq сегодня зарегистрировала в Комиссии по ценным бумагам и биржам предложение о новых правилах листинга, касающихся разнообразия состава совета директоров и раскрытия информации. В случае утверждения комиссией все компании, чьи акции обращаются на бирже Nasdaq в США, будут обязаны включить в состав директоров по крайней мере двух человек или объяснить, почему это не сделано. Один [включенный в совет директоров человек] должен идентифицировать себя в качестве женщины, а второй — в качестве недостаточно представленного меньшинства или ЛГБТ+», — уточнила корпорация.

Nasdaq предусматривает послабления для зарубежных компаний и малых частных предприятий. Им будет разрешено включать в совет директоров двух женщин. Термин «недостаточно представленное меньшинство» подразумевает афроамериканцев, выходцев из испаноязычных стран Латинской Америки, представителей коренных народов Северной Америки и Аляски.

Nasdaq объясняет свое предложение результатами более двадцати исследований, которые, как утверждается в сообщении, установили наличие прямой связи между гендерным и этническим разнообразием совета директоров различных компаний и финансовой отдачей от их деятельности. Корпорация не предлагает наказывать нарушителей путем прекращения обращения их акций на бирже, если они публично разъяснят, почему они не смогли выполнить новые требования.

На электронной бирже Nasdaq представлены около 3,2 тыс. компаний, в том числе российские «Яндекс», Veon (Билайн), МТС, Ozon, Qiwi и «Мечел». По данным газеты «Нью-Йорк таймс», примерно 75% этих компаний не отвечает критерию, изложенному в предложении оператора фондовой площадки.