Как ослаблялась ядерная программа Ирана: 5 ликвидированных ученых

Начиная с 2010 года в Иране были убиты по меньшей мере пять ученых, связанных с ядерной программой. Мухсен Фахризаде стал самым высокопоставленным из них. Мировые СМИ приписывают их ликвидацию Израилю и США. И если все действительно обстоит таким образом, то так выглядит секретная война Израиля и США с Ираном: расстрел в упор мотоциклистами, подрыв заминированного автомобиля и снайперы.



Любые средства хороши в достижении главной цели — максимально затормозить развитие иранской ядерной программы. Именно иранские физики-ядерщики играют в ней ключевую роль. Как только Тегеран заполучит ядерное оружие, это изменит расклад сил на всем Ближнем Востоке, а Иран обретет невиданную ранее силу.

Тактика охоты за иранскими физиками была взята на вооружение еще десять лет назад. Тогда в течение двух лет были ликвидированы по меньшей мере четверо иранских ученых. В эти дни президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад форсировал развитие иранского атома, что подтолкнуло разведслужбы Израиля и США к действию.

Помимо нанесения физического ущерба объектам иранской ядерной программы, как, например, применение вируса Stuxnet, согласно публикациям иностранных СМИ, в ход шли любые средства, призванные недопустить получения Ираном технологий, для разработки собственного ядерного оружия.

В 2015 году при президенте США Бараке Обаме были подписаны так называемые «венские соглашения», призванные отсрочить получение Ираном ядерной бомбы, от участия в которых в 2018 году отказался сменивший его Дональд Трамп.

При нем США при поддержке Израиля прибегли к тактике «максимального давления», которое было призвано вернуть Иран к столу переговоров.

Однако в ответ на введенные против него санкции Тегеран отказался от взятых ранее обязательств и вернулся к обогащению урана на усовершенствованных центрифугах.

Мухсен Фахризаде считался отцом иранской ядерной программы, которого затем отодвинули в сторону. Его ликвидация говорит о том, что он, по всей видимости, снова принимал активное участие в возобновившейся деятельности Ирана по получению собственного ядерного оружия. Но даже если и нет, удар по нему был очень символичным. Это недвусмысленный сигнал Тегерану и иранским ученым-ядерщикам, которые теперь будут бояться выходить на улицу.

Один из бывших старших сотрудников Пентагона, специалист по Ближнему Востоку Майкл Мулрой сказал, что гибель Фахризаде «приведет к значительному приостановлению иранского ядерного проекта». По его словам, «он был самым главным ученым-ядерщиком, и говорилось, что именно он ответственен за иранский тайный ядерный проект».

Вот пять ликвидаций иранских ученых-ядерщиков, приписываемых Израилю, и методы их ликвидации:

12 января 2010 года Масуд Али-Мохаммади, работавший над обогащением урана до военного уровня, был убит рядом с домом. Когда ученый собирался сесть за руль автомобиля, неизвестные дистанционно привели в действие взрывчатку, закрепленную на мотоцикле, припаркованном рядом.

Официально иранские власти признали, что речь идет о профессоре физики, который якобы не имел отношения к ядерной программе. Махмуд Ахмадинеджад обвинил в его ликвидации Израиль.

Однако западные источники сообщили, что Али-Мохаммади, преподававший физику в Университете Тегерана, плотно работал с Ферейдуном Аббаси Давани, ближайшим сподвижником Фахризаде. Оба они попали под личные санкции ООН за участие в иранской ядерной программе.

29 ноября 2010 года другой иранский физик, Маджид Шахриари, был ликвидирован похожим методом, что и Али-Мохаммади. Когда ученый ехал с женой по Тегерану, неизвестный мотоциклист прикрепил к его автомобилю магнитную бомбу. Шахриари и его жена погибли во взрыве.

В этот же день было совершено покушение на Ферейдуна Аббаси Давани. Он и его жена получили ранения, но выжили. В Тегеране обвинили в этой операции ЦРУ, «Мосад» и МИ-6.

Через несколько месяцев его назначили вице-президентом и главой Организации по атомной энергии Ирана, но уже в 2013 году сняли с этой должности.

23 июля 2011 года доктор физики Дарвиш Резаинеджад был застрелен в центре Тегерана. Его роль в иранской ядерной программе остается неясной из-за противоречивых заявлений иранских властей.

В январе 2012 года погиб Мустафа Ахмади-Равшан. К его автомобилю на перекрестке подъехал мотоциклист и прикрепил магнитную бомбу. Иран сообщил, что тот возглавлял отдел контроля на обогатительном комбинате в Натанзе. В Тегеране обвинили в его смерти Израиль и США.

В этот список не включен взрыв склада со взрывчаткой на базе Корпуса стражей исламской революции в окрестностях Тегерана в ноябре 2011 года. Тогда погибли 36 членов корпуса, включая генерала Хасана Теграни Могадама и еще шесть его подчиненных. Они стояли за разработкой баллистических ракет класса «земля-земля» радиусом действия до 2000 километров.

«Детали», А.У. Walla, Гай Эльстер