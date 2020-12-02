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Фото Ратаковски в авто раскритиковали в Instagram

Фото Ратаковски в авто раскритиковали в Instagram

В своем аккаунте 29-летняя звезда разместила селфи, на котором она позирует в коротком белом топе с расстегнутой молнией в зоне декольте, а также расстегнутых джинсах.

Беременную американскую модель Эмили Ратаковски раскритиковали на новой фотографии, которую она выложила в своей Instagram.

В своем аккаунте 29-летняя звезда разместила селфи, на котором она позирует в коротком белом топе с расстегнутой молнией в зоне декольте, а также расстегнутых джинсах. Ратаковски пристегнута ремнями безопасности и одной рукой придерживает своего питомца.

«Животик и мой первый ребенок — Коломбо (он уснул в таком положении)», — подписала она пост, который набрал более миллиона лайков.

Пользователи сети принялись критиковать внешний вид супермодели на фото. «Она выглядит так, будто ее ударили сковородой по лицу», «Она вынашивает ребенка в верхней губе?», «Что с ее пупком? Нам еще много месяцев разглядывать беременную Эмили», «Ее губы ужасны», — высказывались они.#

2 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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