Facebook переименовал свою криптовалюту

Libra Association, основателем и участником которой является компания Facebook объявила о смене названия своей криптовалюты на Diem.

«Переходя на название« Diem », что означает новый день для проекта, Diem Association продолжит преследовать цель по созданию безопасной, надежной и отвечающей требованиям платежной системы, которая расширяет возможности людей и предприятий по всему миру», — отмечает компания.

По словам гендиректора ассоциации Стюарта Леви, проект Diem предоставит простую платформу для развития инноваций, и позволит потребителям и предприятиям проводить мгновенные, недорогие и надежные транзакции.

«Мы стремимся делать это таким образом, чтобы способствовать расширению доступа к финансовым услугам — расширяя доступ для тех, кто в этом больше всего нуждается, и одновременно защищая целостность финансовой системы путем сдерживания и выявления незаконного поведения. Мы рады представить Diem — новое имя, которое свидетельствует о растущей зрелости и независимости проекту », — отметил Леви.