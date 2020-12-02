Дженнифер Лопес показала, в чем встречать Новый год дома

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно порадовала фанов провокационной обложкой сингла In the Morning, опубликовала милые домашние фото.

51-летняя знаменитость в семейном кругу отпраздновала День благодарения. В Instagram Stories исполнительница опубликовала снимки, на которых также показала, как украсила дом к новогодним праздникам.

На фото артистка предстала в компании матери Гваделупе Родригес и бойфренда Алекса Родригеса. Для ужина с родными Джей Ло выбрала белый ансамбль от Oscar de la Renta.

Звезда надела блузку цвета слоновой кости с асимметричными цветочными аппликациями и брюки из шелкового крепа. Свой образ Лопес дополнила золотыми серьгами-кольцами и туфлями с прозрачными вставками. Волосы певица собрала в пучок.