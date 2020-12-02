Британия начнёт массовую вакцинацию от ковида в ближайшие дни

Британия дала разрешение на использование вакцины от коронавируса, разработанной американской Pfizer и немецкой BioNTech, на своей территории, сообщается на сайте BioNTech.
Это первая страна, которая одобрила вакцину Pfizer и BioNTech для использования.
Кампания вакцинации может стартовать в ближайшие дни, в первую очередь в ней примут участие представители групп риска, сообщает Би-би-си со ссылкой на Агентство по регулированию лекарственных препаратов и продуктов здравоохранения (MHRA), которое выдало разрешение.
Британия заказала 40 млн доз препарата, этого хватит для вакцинации 20 млн человек (по две дозы на каждого).
В скором времени в страну должно поступить 10 млн доз вакцины, отмечает издание.
Leave a Reply